راجح وهبة: مئوية الترسانة ستظل خالدة في الأذهان..وسعيد بحضور صبحي ومصيلحي

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أشاد المستشار راجح وهبة نائب رئيس نادي الترسانة بحفل المئوية الذي بدأ داخل النادي ويحتفل علي مدار أسبوع كامل بالمئوية وذكرى مرور ١٠٠ سنة على إنشاء النادي.

وقال راجح وهبة، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور على مصيلحي وزير التموين، لاحتفالية نادي الترسانة بمرور مائة عام على تأسيسه، بحضور النائب طارق سعيد حسنين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي الترسانة وأعضاء مجلس الإدارة والكابتن مجدي عبدالغني أضاف طبيعة خاصة للمئوية.

وأكد راجح أن نادي الترسانة من الأندية العريقة في مصر، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تهتم وتدعم جميع الأندية وخصوصا نادي الترسانة الذي من الأندية القوية في مصر ولديها تاثير قوي في إخراج الرياضيين المتميزين في الألعاب المختلفة الأمر الذي يثري ويضيف للرياضة المصرية.

وقال وهبه الاحتفالية بالمئوية ستستمر لمدة أسبوع يتضمن احتفالات بالنادي وتقديم الخدمات والعروض المختلفة بالإضافة إلى إقامة معارض للحرف اليدوية للسادة أعضاء نادي الترسانة، احتفالاً بمرور مائة عام على التأسيس.