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غضب في الجهاز الطبي والإدارى بالزمالك بسبب حسين السيد

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غضب في الجهاز الطبي والإدارى بالزمالك بسبب حسين السيد غضب في الجهاز الطبي والإدارى بالزمالك بسبب حسين السيد

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رفض حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي والمسئول عن ملف كرة القدم، الموافقة على صرف مكافأة بطولة الدوري العام التي توج بها الفريق للجهاز الطبي والإداري.

واستقر الجهازين الطبي والإداري على تقديم شكوى جماعية للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بسبب رفض اعتماد صرف مكافأة بطولة الدوري العام.

حسين السيد تمسك باعتماد مكافأة لاعبي الفريق والمدير الفني فقط، رافضًا صرف أي مكافآت أخرى سواء للجهازين الطبي أو الإداري أو عمال المهمات.

يذكر أن الزمالك بدأ الأسبوع الماضي الاستعداد للموسم الكروي الجديد، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

المصرى اليوم

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