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: نأمل في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في القريب

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روسيا : نأمل في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في القريب : نأمل في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في القريب

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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمل موسكو في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في أقرب وقت.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في موسكو: «لقد أبلغنا الشركاء بعملنا سواء على المستوى الثنائي مع دمشق أو في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا وإيران، وكذلك على منصة جنيف حيث نأمل أن تسنأنف وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية بمشاركة وفدي والمعارضة».

وأضاف أن الجانب الروسي أشار أيضا أثناء المحادثات إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين ورفدهم في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بالحرب بعيدا عن التسييس.

المصرى اليوم

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