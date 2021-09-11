متحدث «القسام»: أي صفقة تبادل لن تتم إلا إن شملت الأسرى المحررين من سجن جلبوع

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أكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة، اليوم السبت، أن «فرار الأسرى أظهر مجدداً هشاشة أمن العدو».

وأعلن أبوعبيدة أن «أي صفقة تبادل لن تتم إلا إن شملت الأسرى المحررين من سجن جلبوع»، مشدداً على أن «إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يحجب العار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية».

وقال إنه «نؤكد أن مخيم جنين وثواره ليسوا وحدهم أمام تهديدات العدو لأهلنا في الضفة»، موضحاً أنه «إذا كان أبطال نفق الحرية قد تحرروا من تحت الأرض فنعدهم بأنهم سيتحررون قريباً من فوق الأرض».

أبوعبيدة أضاف أنه «نشد على أيدي أسرانا الميامين في انتفاضتهم المشرفة.. ونقول لهم نحن معكم ولن نتخلى عنكم ولن نسمح للعدو بأن يستفرد بكم».