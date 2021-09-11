جمال عبدالحميد يتوقع صدامًا بين كيروش والحضري.. ويُطالب بتغييرات في اتحاد الكرة

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قال جمال عبدالحميد، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن إقالة الكابتن حسام البدري من إدارته منتخب مصر جاءت بسبب نتائجه السيئة، لافتًا إلى أن الأداء كان سيئًا للغاية في تصفيات نهائيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأكد الكابتن جمال عبدالحميد، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أن الضغط الجماهيري والسوشيال ميديا لهما تأثير كبير في إقالة الكابتن حسام البدري، ويمكن أن يحدث ذلك مع المدرب القادم، مشيرًا إلى أن كارلوس كيروش إذا فشل في النجاح مع منتخب مصر ولم يصعد بالمنتخب لنهائيات كأس العالم 2022 سيتم إقالته أيضا.

وأوضح أن الكابتن عصام الحضري سيتصادم مع المدرب كارلوس كيروش، بسبب وضع برامج لتدريب حراس المرمى، معقبًا: «أتمنى من كيروش أن يقف جنب عصام الحضري، ونقدر نكسب مدرب جديد لحراس المرمى».

وأضاف لاعب نادي الزمالك السابق أن منظومة اتحاد الكرة لابد أن تتغير، وأن يكون هناك وجوه جديدة في المنظومة، موضحًا أن المنظومة يجب أن تعمل على اللاعيبة الذين يلعبون بالخارج وتكون داعمة لهم.