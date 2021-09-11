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خالد الجندى: البعض يتصور أن «غشاء البكارة» يضمن أن البنت شريفة

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خالد الجندى: البعض يتصور أن «غشاء البكارة» يضمن أن البنت شريفة خالد الجندى: البعض يتصور أن «غشاء البكارة» يضمن أن البنت شريفة

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حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من عظم احترام الأحكام الفقهية والشرعية حتى لا يتم ظلم البنات، موضحا أن فتوى غشاء البكارة صادرة من دار الإفتاء، وتحدثت عن أحلامها بكل تفاصيلها.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «»، السبت: «الفتوى قوبلت بالهجوم من القطيع، يقولك دى دعوة لنشر الفاحشة، تصور ناس مش واثقين من بناتهم ومتصورين أن غشاء البكارة يضمن أنها شريفة، هو مش عاوز الأخلاق والتربية والدين الضمان لشرف بنته.. قلنا والله مفيش حاجة في الشريعة تربط بين العفة والغشاء، والله الكلام ده موجود في الفقه، تلاقى واحد يقولك يا أخا الاسلام دي دعوة للفاحشة والزنا.. يا كذابين اقروا عشان تفهموا».

المصرى اليوم

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