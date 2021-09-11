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عميد المعهد القومي للتغذية السابق: الوجبات السريعة قد تُسبب السرطان

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عميد المعهد القومي للتغذية السابق: الوجبات السريعة قد تُسبب السرطان عميد المعهد القومي للتغذية السابق: الوجبات السريعة قد تُسبب السرطان

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قالت الدكتورة زينب بكري، عميد المعهد القومي للتغذية سابقًا، إن الوجبات السريعة تطلق على اللحوم المصنعة والكبد والسجق والأطعمة التي تباع في الشارع، مشيرة إلى أن معظم من يتناول الوجبات السريعة هي الشريحة المنتجة في المجتمع وطلبة الجامعة، وهذه الشريحة تمثل الإنتاج القومي والاقتصاد.

وتابعت «بكري»، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن كبار السن أو صغار السن هم الأقل استخدامًا للوجبات السريعة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة الوجبات السريعة مثل السكر والسمنة وزيادة في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والأمراض السرطانية.

ولفتت إلى أن الوجبات السريعة تحتوي على نسبة سعرات حرارية عالية، وتوابل كثيرة، معقبة: «الحواوشي عبارة عن دهون، ولا يوجد فيه تقريبًا لحمة».

المصرى اليوم

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