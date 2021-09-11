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ضبط 3.5 مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة متهمين في القاهرة

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ضبط 3.5 مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة متهمين في القاهرة ضبط 3.5 مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة متهمين في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة، اليوم السبت، من ضبط سائق وشخص آخر، وبحوزة «الأول» 119 ألف صاروخ ألعاب نارية، و«الثاني» 3 ملايين و600 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط «سائق»، مقيم بمحافظة الشرقية، وبحوزته 119 ألف صاروخ ألعاب نارية.

وأشار إلى أنه بمواجهة «السائق»، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبتطوير مناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بتحصله عليها من صاحب مخزن ألعاب نارية، كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

ولفت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن ملكه على 3 ملايين و600 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، كما أقر بشرائه من «تاجر»، مقيم بمحافظة المنوفية، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديده وضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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