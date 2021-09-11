الجيزة: إزالة الحواجز والإطارات المتعدية بشارع الأربعين بالهرم

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تلقت محافظة الجيزة شكوي من مواطنين من وجود تعديات علي الطريق ووسائل لحجز أماكن انتظار للسيارات بشارع الأربعين بمنطقة الهرم.

وبناء على ذلك، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، بشن حمله للمنطقة محل الشكوي لإعادة الانضباط إليها.

وعلي الفور، شن حي الهرم حملة مكبرة لرفع كافه التعديات والاشغالات والمخلفات الصلبة وأماكن وحواجز والاطارات المتروكه بالطريق لحجز اماكن ركن وانتظار السيارات بشارع الاربعين وتسيير الحركه المرورية.

كما جاري المتابعه الدورية للمنطقة لضمان عدم تكرار المخالفات.