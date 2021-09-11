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سفيرة فرنسا: اللبنانية أولى مراحل التعافي

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سفيرة فرنسا: الحكومة اللبنانية أولى مراحل التعافي سفيرة فرنسا: اللبنانية أولى مراحل التعافي

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اعتبرت السفيرة الفرنسية في بيروت آن جريو أن تأليف حكومة لبنانية جديدة يشكل مرحلة أولى لتعافي لبنان، ورأت أن الوضع في البلاد يتطلب التزاماً بناءً من قبل القوى السياسية لتتمكن حكومة نجيب ميقاتي من تحقيق الاستقرار.

وقالت السفيرة جريو في تغريدة لها على موقع «تويتر»، السبت: «بعد 13 شهراً من الشغور، يشكّل تأليف المرحلة الأولى والأساسية لتعافي لبنان. من الملح الآن البدء بالعمل».

ورأت السفيرة الفرنسية أن الوضع المأساوي في البلد يتطلب «التزاماً بناءً من قبل كل القوى السياسية، بحيث تتمكن الحكومة التي يقودها الرئيس نجيب ميقاتي من العمل بتصميم في سبيل تحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار في لبنان ومن أجل كافة اللبنانيين».

وأضافت جريو: «أيها الأصدقاء اللبنانيون الأعزاء، تبقى فرنسا ملتزمة إلى جانبكم وستتأكد من أنه سيتم تلبية حاجاتكم والتجاوب مع تطلعاتكم من خلال أعمالٍ ملموسة. ميدانياً، سأظل أحرص على ذلك وسأواصل العمل معكم وإلى جانبكم».

المصرى اليوم

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