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بايدن: 11 سبتمبر 2001 أكثر اللحظات إظلاما في تاريخ أمريكا

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بايدن: 11 سبتمبر 2001 أكثر اللحظات إظلاما في تاريخ أمريكا بايدن: 11 سبتمبر 2001 أكثر اللحظات إظلاما في تاريخ أمريكا

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، الذين يقدر عددهم بنحو 3 آلاف شخص.

وكتب على «تويتر»، اليوم السبت: «تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لفعل لا يمكن وصفه راح ضحيته نحو 3 آلاف شخص».
وتابع: «بعد مضي 20 عاما على الفعل الجبان الذي وقع في الـ 11 من سبتمبر، يجب على الأمة الأمريكية ألا تنسى من فقدوا حياتهم في واحدة من أكثر اللحظات إظلاما في تاريخ أمريكا».

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تواصل احتواء آلام عائلات الضحايا وذويهم.

المصرى اليوم

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