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لاعبو يحتفلون بتتويج كوماندوز اليد بالسوبر الأفريقي

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لاعبو الزمالك يحتفلون بتتويج كوماندوز اليد بالسوبر الأفريقي لاعبو يحتفلون بتتويج كوماندوز اليد بالسوبر الأفريقي

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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي على الاحتفال بفوز فريق اليد بالنادي ببطولة السوبر الأفريقي بطريقة خاصة على هامش التدريب مساء اليوم السبت بملعب النادي.

والتقط لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، صورة بالقميص المخصص لاحتفال فريق اليد بلقب السوبر الأفريقي.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الأفريقي.

وسيلتقي يد الزمالك مع برشلونة الإسباني في للأندية «سوبر جلوب» يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية .

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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