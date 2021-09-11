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المقاولون العرب يتعاقد مع لاعب السابق

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المقاولون العرب يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق المقاولون العرب يتعاقد مع لاعب السابق

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نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في التعاقد رسميًا مع عماد فتحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ومصر المقاصة السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المقاولون مع عماد فتحي، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، وذلك بناء على طلب عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل.

ويسعى المقاولون لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتساعده على الظهور بمستوى مميز في مسابقة الدوري في الموسم المقبل.

ودعم ذئاب الجبل صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من الموريتاني مامادو اتياس، مهاجم الإنتاج الحربي وحسام حسن، مدافع فريق بتروجت.

المصرى اليوم

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