أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أوبامينج يقود أرسنال لتحقيق أول فوز في الدوري الإنجليزي .. وبرايتون يصعق برنتفورد

Print
أوبامينج يقود أرسنال لتحقيق أول فوز في الدوري الإنجليزي .. وبرايتون يصعق برنتفورد أوبامينج يقود أرسنال لتحقيق أول فوز في الدوري الإنجليزي .. وبرايتون يصعق برنتفورد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قفز أرسنال بعيدا عن المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج بعدما أحرز قائده الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج أول هدف للفريق في البطولة هذا الموسم ليفوز 1-صفر على نورويتش سيتي اليوم السبت 11-9-2021.

وقدم فريق المدرب ميكل أرتيتا أداء جيدا بعد خسارته في أول ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم لكنه عانى قبل أن يفتتح أوباميانج التسجيل أمام نورويتش.

وانطلق نيكولا بيبي وسدد في القائم مرتين قبل أن ترتد الكرة إلى أوباميانج ليضعها اللاعب الجابوني في الشباك.

وتقدم أرسنال إلى المركز 16 وله ثلاث نقاط من أربع مباريات فيما تراجع نورويتش إلى المركز الأخير بدون رصيد.

مباراة أرسنال ونورويتش في الدورى الإنجليزى

وهز لياندرو تروسار الشباك في الدقيقة 90 ليفوز برايتون آند هوف ألبيون 1-صفر على مضيفه برنتفورد ويتقدم للمركز الثالث في الدوري خلف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ومن التسديدة الثانية على المرمى حسم تروسار فوز برايتون على برنتفورد الوافد الجديد.

ورفع برايتون رصيده إلى تسع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي ويتأخران بنقطة واحدة عن مانشستر يونايتد المتصدر.

وكان مانشستر يونايتد سحق ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1 بفضل هدفين من كريستيانو رونالدو فيما فاز مانشستر سيتي 1-صفر في ملعب ليستر سيتي بهدف برناردو سيلفا.

وتراجع توتنهام هوتسبير إلى المركز الرابع بعدما كان في الصدارة قبل بداية هذه الجولة بعد خسارته الكبيرة 3-صفر في ملعب كريستال بالاس.

مباراة برايتون وبرينتفورد في الدورى الإنجليزى

وفي إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي البريميرليج فرض وستهام يونايتد بعشرة لاعبين التعادل بدون أهداف على ساوثهامبتون.

وطُرد ميكيل أنطونيو مهاجم وستهام في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني وسيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة.

وتراجع وستهام إلى المركز الخامس بثماني نقاط فيما حصد ساوثهامبتون النقطة الثالثة ليصبح في المركز 14.

مباراة وست هام وساوثهامبتون في الدورى الإنجليزى الممتاز

وحقق ولفرهامبتون فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بتغلبه 2-صفر على مضيفه واتفورد بهدفي فرانشيسكو سيرالتا مدافع واتفورد بالخطأ في مرماه والوافد الجديد الكوري هوانج هي-تشان.

وابتعد ولفرهامبتون، الذي خسر أول ثلاث مباريات 1-صفر، عن منطقة الهبوط إلى المركز 13 متقدما بمركزين على واتفورد.

أوباميانج من مباراة أرسنال ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما