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اعتقال عضو بارز في بوكو حرام

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اعتقال عضو بارز في بوكو حرام اعتقال عضو بارز في بوكو حرام
اعتقل الجيش النيجيري عضوا بارزا في جماعة «بوكو حرام» الإرهابية بمحافظة «بورنو» شمالي البلاد، يدعى ياوي مودو. ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية عن المتحدث باسم الجيش، أونيما نواتشوكو، أن الجيش أغار أيضا على موقعين في «بورنو» ومنطقة مجاورة، صنعت فيهما عبوات ناسفة. يعتقد أن الموقعين استخدما من قِبل «بوكو حرام» والفصيل المنشق عنها (تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا). وأشار الجيش النيجيري إلى أنه عثر على 251 عبوة من سماد «اليوريا»، الذي يستخدم في صنع المتفجرات، واعتقل اثنين آخرين من إرهابيي «بوكو حرام». تأتي تقارير الاعتقالات بعد أسبوع من إعلان الجيش أن قرابة 6000 عضو من «بوكو حرام» استسلموا في شمال شرق البلاد، في واحدة من أكبر الانشقاقات منذ بدء التمرد هناك قبل 12 عاما.

الوطن السعودية

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