حزب المحافظين البريطاني مهدد بفقد الدعم

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ذكرت صحيفة «تيليجراف» أن خطة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لزيادة الضرائب إلى أعلى مستوى قياسي، لتمويل الرعاية الصحية والاجتماعية، ربما تأتي بخسارة بالنسبة لحزبه «المحافظين». وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء السبت، أن استطلاعا للرأي، شمل عشرة آلاف بالغ، وأجراه مركزا استطلاع الرأي «اليكتورال كالكولوس» و«فايند أوت ناو» لصالح الصحيفة، قبل وبعد التغييرات الضريبية وجد أن الزيادة ربما تكلف حزب المحافظين، عشرات المقاعد البرلمانية في الانتخابات العامة المقبلة للبلاد. وذكر حوالي 37% من المشاركين في الاستطلاع، أنهم يؤيدون الحزب، مقارنة بـ45% في انتخابات عام 2019. ومازال الدعم للمعارضة بدون تغيير عند 33%، فيما زاد الدعم لحزب «الخضر والإصلاح». وظهر فقدان الدعم لحزب المحافظين، بعد أن واجه وزراء بالحكومة استقبالا عدائيا، من القواعد الشعبية للحزب، عندما عادوا إلى دوائرهم الانتخابية مطلع هذا الأسبوع، حسب الصحيفة.



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