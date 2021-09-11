في مشاركته الأولى.. "رونالدو" يقود مانشستر يونايتد لفوز كبير على نيوكاسل برباعية

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حضر بهدفين وتلقى إشادة كبيرة بعد اللقاء

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه الجديد القديم مانشستر يونايتد، لتحقيق فوز كبير على ضيفه نيوكاسل بنتيجة (4- 1)، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد، اليوم السبت، ضِمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دشن رونالدو عودته لمانشستر يونايتد بتسجيله هدفين لـ"الشياطين الحمر" في شباك نيوكاسل، جاء هدف رونالدو الأول بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس داخل الشباك في الدقيقة "45+2"، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 62 من تصويبة زاحفة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح مواطنه برونو فيرنانديز في تسجيل ثالث الأهداف بتصويبه رائعة من خارج منطقة الجزاء (80)، واختتم جيسي لينجارد مهرجان الأهداف في (92)؛ بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد خافيير مانكييو (56).