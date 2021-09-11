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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 17 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 17 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 17 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 17 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (17) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (6) مواطنين و(11) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (497) رأسًا من الإبل و(450) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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