أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

النيابة العامة تنتهي من تأهيل المحامين العموم المرقين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

Print
النيابة العامة تنتهي من تأهيل المحامين العموم المرقين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب النيابة العامة تنتهي من تأهيل المحامين العموم المرقين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت النيابة العامة، السبت، دورة تدريبية تأهيلية للمحامين العموم المُرقين من درجة رئيس نيابة من الفئة (أ)- خلال الفترة من 28 أغسطس الماضي حتى 2 سبتمبر الجاري، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام؛ لتعظيم خبراتهم الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء مهامهم الجديدة.

وتضمنت الدورة محاضرات ألقاها قيادات بالنيابة العامة، تضمنت كيفية إدارة النيابات الكلية والجزئية، والإشراف على أعمال الأعضاء والموظفين، وكيفية إدارة الدفاتر والسجلات الخاصة بأعمال النيابة العامة، وأعمال تنفيذ الأحكام القضائية ورعاية المسجونين.

كما، تضمنت الدورة زيارة المتدربين الأكاديميةَ الوطنية للتدريب، وتلقي دورات بها على مدار يومين في دعم مهارات الإدارة المتعلقة بآليات التعامل مع المواطنين، وقد التقى المحامون العامون بالدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية حيث أثنت على التعاون البنّاء بين النيابة العامة والأكاديمية في مجالات التدريب البشري.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وجه بتطوير وتأهيل أعضاء النيابة العامة بصورة دورية في النواحي الفنية والإدارية بعقد الدورات التدريبية اللازمة لهم بالمعهد، وبتفعيل بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ للارتقاء بأدائهم ورفع كفاءاتهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما