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إغلاق محطة مترو المرج الجديدة جزئيا لمدة شهر (تعرف على مواعيد العمل)

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إغلاق محطة مترو المرج الجديدة جزئيا لمدة شهر (تعرف على مواعيد العمل) إغلاق محطة مترو المرج الجديدة جزئيا لمدة شهر (تعرف على مواعيد العمل)

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نظرا لاستكمال أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا يوميا لمدة شهر، الأمر الذي يلزم انتهاء العمل بالمحطة من الساعة ١١ ونصف مساء مع إغلاق المحطة بالكامل في هذا التوقيت. وإعادة تشغيلها صباح اليوم التالى بقيام أول قطار متجه إلى محطات حلوان في تمام الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة وربع صباحا بداية من مساء اليوم السبت الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢١ ولمدة شهر.

أوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص عدا محطة المرج الجديدة في تمام الساعة السادسة صباحا بشكل مؤقت لمدة شهر، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان إلى المرج القديمة الساعة ١١:٣٠ م وآحر قطار من محطة المرج الجديدة إلى محطة حلوان الساعة ١١:١٥ م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥ م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥ م.

وأضافت الشركة في بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة ١١:٥٥ م.

المصرى اليوم

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