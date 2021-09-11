تسلقوا الأسوار ليلا.. حبس عصابة سرقة المنازل والمنشآت التجارية بقها

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قررت نيابة مركز طوخ، السبت، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة المنازل والمتاجر الشعبية بأسلوب التسلق وكسر الأبواب.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الثلاثة قاموا واثنان آخران محبوسان على ذمة قضايا أخرى بتكوين تشكيل عصابى للتسلق على أسوار المنازل والمنشآت التجارية وسرقتها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال آخرين كانوا يقومون بإخفاء المسروقات للمتهمين.

كانت البلاغات قد تعددت أمام المقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة قها، بتعرض منازل ومنشآت تجارية للسرقة ليلا عن طريق تسلق الأسوار وكسر الأقفال.

وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب السرقات 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب التسلق وكسر الأبواب متخذين من دائرة قسم قها مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وفى أحد الأكمنة، ألقي القبض على 3 منهم وتبين أن الاثنين الآخرين محبوسين على ذمة قضايا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم، وتم ضبطهم وضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها وتولت النيابة التحقيق.