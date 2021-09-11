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طهران : أولويتنا تأمين السفن التجارية الإيرانية في المياه الدولية

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طهران : أولويتنا تأمين السفن التجارية الإيرانية في المياه الدولية طهران : أولويتنا تأمين السفن التجارية الإيرانية في المياه الدولية

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قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، إن ضمان أمن الشريان الاقتصادي من الواجبات المهمة للبلاد.

ونقلت وكالة مهر، مساء اليوم السبت، عن الأدميرال شهرام إيراني، أن الشريان الاقتصادي للبلاد في أعماق البحار، وهو من واجبات القوة البحرية للجيش الإيراني، وذلك في ظل وجود أكثر من 90% من تجارة إيران الخارجية تتم عن طريق البحر.

وأكد القائد العسكري الإيراني أن بلاده هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقوم بإنجاز هذه المسؤولية الثقيلة، بشكل مستقل، رغم ظروف الحظر والتهديدات الأمريكية على البلاد.

وجاء تصريح شهرام إيراني خلال كلمة له في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اليوم، مؤكدا أن القوة البحرية للجيش الإيراني، ومنذ سنوات الدفاع المقدس أو الحرب العراقية الإيرانية، تقوم بتأمين سلامة السفن التجارية الإيرانية في المياه الدولية.

وذكر قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن المجموعة البحرية الخاصة في أسطول القوة البحرية للجيش الإيراني، والمشكلة من حاملة المروحيات «مكران»، والمدمرة «سهند» عبرت 3 محيطات، هي الهندي والأطلسي الجنوبي والأطلسي الشمالي.

وأفاد الأدميرال شهرام إيراني بأن القوة البحرية الإيرانية اجتازت معابر مائية مهمة في هذه المحيطات، وقطعت مسافة تزيد على 45 ألف كليومتر في أمواج عاتية، خلال 3 أشهر كاملة، بعيدا عن البلاد.

المصرى اليوم

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