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قطر: المساعدات لأفغانستان يجب أن تكون مستقلة عن التطورات السياسية

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قطر: المساعدات لأفغانستان يجب أن تكون مستقلة عن التطورات السياسية قطر: المساعدات لأفغانستان يجب أن تكون مستقلة عن التطورات السياسية

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شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على ضرورة عدم تسييس مسألة المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وصرح آل ثاني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن قطر وروسيا متفقتان على ضرورة دعم الشعب الأفغاني.

وأضاف: «حسب وجهة نظرنا، يجب أن تكون المساعدات الإنسانية مستقلة عن أي تطورات سياسية».

ولفت إلى ضرورة التعاون مع دول أخرى في سبيل مساعدة الشعب الأفغاني والتركيز على مساعي استعادة الاستقرار في هذا البلد، محذرا من أنه لا تستطيع أي من الدول المجاورة لأفغانستان تحمل مثل هذه الاضطرابات.

وأشار آل ثاني إلى أنه بحث مع لافروف التطورات الأخيرة في مطار كابل، حيث منحت «طالبان» عددا من الراغبين في الأيام الأخيرة فرصة مغادرة البلاد على متن رحلات قطرية، مؤكدا أن الدوحة وموسكو تعتزمان مواصلة مناقشة المسائل المتعلقة بالملف الأفغاني على مختلف منصات الحوار.

المصرى اليوم

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