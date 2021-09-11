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إغلاق طريق الهدا بالطائف بسبب الأمطار

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إغلاق طريق الهدا بالطائف بسبب الأمطار إغلاق طريق الهدا بالطائف بسبب الأمطار
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة الطائف الأمر الذي أدى إلى إغلاق طريق الهدا احترازيا في كلا الاتجاهين، وذلك وفقا لما ذكره حساب إمارة منطقة مكة المكرمة في "تويتر".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع للأمطار التي هطلت على الطائف وعدد من المراكز التابعة لها وخصوصا شمال المحافظة، بالإضافة للسيول في بعض الأودية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.


الوطن السعودية

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