«المنظمة المصرية» ترحب بإعلان الإستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان

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رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان اليوم والتي تضمنت العديد من الأهداف التي نادت وعملت من أجلها منظمات المجتمع المدني الحقوقية المصرية طوال سنوات عده مضت تغطي كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، على أن صياغة وإعداد تلك الاستراتيجية جاء نتيجة جهود شاركت فيها مختلف الجهات المعنية والعديد من منظمات المجتمع المدني؛ وكانت المنظمة المصرية قد شاركت في الجلسات النقاشيه المختلفة وأبدت وجهت نظرها والتي تضمنتها الاستراتيجية في العديد من الحقوق.

وعبرت المنظمة عن تقديرها وترحيبها بمبادرة رئيس الجمهوريه بإعلان عام ٢٠٢٢ عاما لمنظمات المجتمع المدني؛ وتؤكد على ضرورة العمل على تفعيل توجيهات الرئيس في دعم وتمكين منظمات المجتمع المدني من أداء كافة ادوارها بما يحقق صالح الوطن والمواطن ويحقق منظومة الحقوق الإنسانية.

ومن جانبه، عبر عصام شيحه رئيس المنظمة عن سعادته بحضور هذه المناسبة التاريخيه التي تمثل لحظه فارقه في تاريخ الحركة الحقوقية المصرية؛ وعن استعداد المنظمة لتوفير كافة خبراتها وإمكانياتها للتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة لتنفيذ كافة بنود الاستراتيجية؛ كما عبر عن تقديره لجهود الراحل الدكتور حافظ ابو سعده رئيس المنظمه السابق الذي بذل جهودا مضنية من أجل هذا اليوم.