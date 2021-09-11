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بارزاني: بعض مرشحينا للإنتخابات من غير الكرد

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بارزاني: بعض مرشحينا للإنتخابات من غير الكرد بارزاني: بعض مرشحينا للإنتخابات من غير الكرد

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أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، أنه حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لمشاكل أربيل – بغداد، ودعا مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني للانتخابات البرلمانية العراقية، إلى التقليل من الكلام والإكثار من العمل بعد فوزهم في الانتخابات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بارزاني خلال مراسم إطلاق الحملة الانتخابية للديمقراطي الكردستاني، منوها لعدة ملاحظات على قانون الانتخابات وتوزيع مقاعد المحافظات لأنه لم يتم إجراء إحصاء رسمي، بما يجعل القانون غير عادل.

وتابع بارزاني؛ «نتمنى أن تكون الانتخابات شفافة ولا يجري فيها تزوير وهذا ما تطمح إليه الأمم المتحدة أيضاً. حصلنا على وعود بتنظيم انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير، ولا نقبل بتغيير السلطة عن طريق الانقلاب بل عبر الانتخابات».

وأشار إلى أنه «في الانتخابات السابقة أصبح الحزب الديمقراطي الكردستاني الأول على مستوى الإقليم والعراق نتيجة دعم وجهود كوادره وأعضائه، داعيا أنصار الحزب لإعادة انتخاب مرشحيه في انتخابات مصيرية، والحفاظ على أمن واستقرار الحملة الانتخابية والابتعاد عن التشهير والاستفزاز.

واستطرد «داخل كردستان نتمنى لجميع الأطراف أن تراجع نفسها، وبدلاً من أن نقوم بالتقليل من شأن البعض ينبغي أن نتكاتف ونتعاون معاً. حزبنا يضم مرشحين غير كرد وهو ما يعزز قوته».

ونوه بارزاني؛ «نتمنى أن تعالج المشاكل والخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، وأعتقد أنه حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل، مشكلتنا ليست الميزانية، فهى حق الجميع، ولكن مشكلتنا مع بغداد هي الشراكة، فلم يعد في هذا البلد شراكة».

وتطرق بارزاني إلى الهجوم الذي شنه داعش عام 2014، وقال: «جو بايدن قال لي: (إن كنتم لن تقاوموا فلنخلي القنصلية الأمريكية)، فجاوبته: (سواءً بدعمكم أو بدونه، لن نستسلم لأي غاصب)».

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