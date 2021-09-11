الآلاف في تركيا يحتجون على القواعد الجديدة للقاح والاختبارات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تظاهر أكثر من 2000 تركي في إسطنبول اليوم السبت احتجاجا على الأوامر الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا بما في ذلك التطعيمات والاختبارات والكمامات، ردا على الإجراءات الحكومية الجديدة وحملة التطعيم.

وفي أكبر احتجاج من نوعه في تركيا، ردد أشخاص معظمهم لا يضعون الكمامات، الهتافات ورفعوا اللافتات والعلم التركي وشرعوا في ترديد الأغاني دفاعا عما وصفوه بالحقوق الفردية، في تكرار لمسيرات مماثلة مناهضة للقاحات في بعض البلدان الأخرى.

وبدأت الحكومة يوم الاثنين مطالبة جميع مستخدمي الطائرات والحافلات والقطارات بين المدن بتقديم ما يدل على الحصول على التطعيم أو اختبار سلبي لكوفيد-19 وطلبت ذلك أيضا ممن يحضرون التجمعات الكبيرة مثل الحفلات الموسيقية أو العروض المسرحية.

ويُطلب من جميع العاملين بالمدارس غير الحاصلين على اللقاح إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بكورونا مرتين أسبوعيا. وأصبح استخدام الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي أمرا مطلوبا في الأماكن العامة.

وتلقى نحو 64 في المئة من الأتراك جرعتين من اللقاح في إطار برنامج وطني. ومع ذلك يتم تسجيل حوالي 23 ألف حالة إصابة جديدة يوميا مما دفع وزير الصحة فخر الدين قوجة إلى التحذير هذا الشهر من «جائحة غير المطعمين».

وقال شهود من رويتر إنه لم يُطلب من المتظاهرين الذين تجمعوا اليوم السبت في حي مالتيبي باسطنبول تقديم ما يدل على حصولهم على التطعيم أو نتيجة اختبار سلبي للفيروس.

وكان الوسم الأكثر تداولا على تويتر في تركيا هو «مالتيبي في كل مكان. المقاومة في كل مكان».