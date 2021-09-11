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باحث سياسي: سقوط إخوان المغرب جزء من انهيار تنظيم حسن البنا

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باحث سياسي: سقوط إخوان المغرب جزء من انهيار تنظيم حسن البنا باحث سياسي: سقوط إخوان المغرب جزء من انهيار تنظيم حسن البنا

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قال الباحث السياسي عمرو فاروق، المتخصص في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن سقوط الإخوان في المغرب جزء لا يتجزأ من انهيار التنظيم في الدول العربية تباعا، بالتزامن مع حالة التضييق الذي يواجهها في أوروبا.

وقال فاروق في تصريح صحفي، إن وضع التنظيم أصبح متأزما مؤخرًا، وأن حالة السقوط الأخيرة، تعكس واقع الانحسار لورقة الإسلام السياسي التي تمثلها جماعة الإخوان في المنطقة، وأنها ليست لها أولوية للدعم الأمريكي في مقابل السلفية الجهادية.

وأضاف فاروق أن السقوط المدوي للإخوان في الانتخابات النيابية بالمغرب له علاقة بالتداعيات السياسية داخل المجتمع المغربي والرفض الشعبي للتنظيم، فضلًا عن الملاحظات السلبية حول رئيس الحركة سعد الدين العثماني، مشيرًا إلى أن السلطات المغربية كان لديها نية واضحة منذ السنوات الأخيرة لتحجيم الجماعة، وهناك اتصال على المستوى الأمني بين والمغرب لتحديد آلية التصدي لمخططات الإخوان واستلهام التجربة المصرية، التي كان لها تأثيرها في التعاطي العربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي، وقد كشفت ورقة التوت عن الإخوان وزيف مشروعهم.

وأوضح، وفق مداد نيوز، أن الجماعة لعبت على الشعارات الدعوية لكسب تأييد المجتمع المغربي، لكن وصولها للحكم كشف زيف هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن الدعوة الإسلامية لا تحتاج إلى تنظيم سري، لكن الإخوان تنظيم سياسي، موضحًا أن وصول الإخوان للسلطة في المنطقة العربية كان مفيدًا للشعوب العربية، فمن جهة كشف الحقيقة وفضح أدبيات التنظيم التي تدعم الإرهاب وتفتقد لأي مشروع حقيقي، وأن المشروع الوحيد الذي عمل عليه الإخوان هو جعل الدول العربية جزءًا من التنظيم وتخضع لتنفيذ أجندته، وعمل على تنفيذ ذلك في كل دولة وفقًا لطبيعتها السياسية والاجتماعية.

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