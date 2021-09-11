رونالدو يسجل ثنائية ويقود مانشستر يونايتد لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا

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حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت 11-9-2021 على ملعب اولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

شهدت المباراة تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفي فريقه الأول والثاني في الدقائق 45+2، و62 في أولى مبارياته مع مانشستر يونايتد بعد غياب 12 عامًا.

وأحرز برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80، واختتم جيسي لينجارد مهرجان الأهداف في الدقيقة 90+2.

بينما سجل هدف نيوكاسل يونايتد الوحيد خافيير مانكوييو في الدقيقة 56.

بهذا الفوز يعتلي مانشستر يونايتد صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر.