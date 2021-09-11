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وفاة ربة منزل تناولت مادة سامة في شبين القناطر

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وفاة ربة منزل تناولت مادة سامة في شبين القناطر وفاة ربة منزل تناولت مادة سامة في شبين القناطر

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تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض وفاة ربة منزل، إثر تناولها مادة سامة، ولفظت أنفاسها فور وصولها مستشفى شبين القناطر العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة التحفظ على الجثة لحين عرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة ونوع المادة السامة التي تناولتها.

تلقى مدير أمن القليوبية إشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد بوصول «ن م م»، 52 سنة، ربة منزل، مصابة بحالة تسمم ولفظت أنفاسها فور وصولها المستشفى.

انتقل فريق امني من مركز شرطة شبين القناطر، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة وصلت المستشفى في حالة إعياء اثر ادعاء تناول مادة سامة وتوفيت أثناء محاولة إسعافها.

المصرى اليوم

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