شعراء السبعينيات في معرض بورسعيد للكتاب

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ضمن احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية ، التقى جمهور معرض بورسعيد الرابع للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د. هيثم الحاج علي ، مساء أمس الجمعة ، مع الشاعرين السيد الخميسي ومحمد عبد القادر في حوار مفتوح حول تجربتهما، والتي تمثل تجربة جيل السبيعنيات الشعري في بورسعيد، وأدار الحوار الكاتب عمرو بركات.

دار المحور الأول عن تجربتهما، حيث يرى الخميسي أن الفن الحقيقي يتجاوز زمنه، والأساس التجربة الإبداعية، وقيمة ما يكتب الكاتب، فهو الناقد الأول لعمله، والمبدع الحق هو الذي يغير ذائقة الجمهور، بينما يرى عبدالقادر أن المتلقي هو ناقده الأول، ومهمة الكاتب إسعاد جمهوره، فالتلقي جزء من العملية الإبداعية، كما تعد القصيدة حافظة للمفردات المحلية من الأندثار.

وجاء المحور الثاني عن رؤية كل منهما للتراث الغنائي البورسعيدي في تجربته الإبداعية، فأكد عبدالقادر على أهمية التراث الشعبي في تجربته والذي بدأ معه في حي المناخ في الفضاء الواسع حيث الألعاب الشعبية، وأغاني الصيادين، وموسم السردين، وعازف السمسمية، والرقص الشعبي، والدور، والضمة، وتذكر مجموعة من الشعراء الشعبيين منهم: كامل عيد، وأبو يوسف، والداش الدمرداش صاحب أغاني البحر، فيما ردد الخميسي مجموعة من أسماء كتاب الأغنية في بورسعيد منهم عبدالفتاح البيه، محمد البنا، حلمي الساعي.