بورسعيد تشهد انطلاق منتدى اقتصادي 16 سبتمبر

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تشهد محافظة بورسعيد بنهاية الأسبوع الحالى انطلاق أكبر منتدى اقتصادي عالمي على أرض بورسعيد، يشارك به كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والخارج وعدد من الشخصيات الاقتصادية والوزراء، وذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لتنمية منطقة «شرق بورسعيد» صناعيآ ولوجيستيآ، لتصبح وجهة الاستثمار العالمية وقاطرة تنمية مصر، وتقام فعاليات المنتدى الاقتصادي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

ووجه محافظ بورسعيد دعوة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء مصر باستغلال إمكانات وموارد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وأن يستثمروا مشروعاتهم في المنطقة الواعدة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كافة الدعم للمستثمر، وتوفر بيئة استثمارية قادرة على تحقيق أعلى معدل من النجاح الاقتصادى والذى يعود على بورسعيد ومصر بالخير ويساهم في توفير الآلاف من فرص العمل .

وأشار المحافظ إلى أن شرق بورسعيد تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها قاطرة التنمية الصناعية للدولة، مشيرآ لعناصر المنطقة الاقتصادية والتى تقوم على مساحة ٤٦١ كم ٢، وتشمل ٤ مناطق صناعية و٦ موانىء بحرية، و٣ مشغل موانىء رئيسى، و١٤ مصور صناعى، وتوفر ١٠٠ ألف فرصة عمل، وتشمل ٢٥٠ منشأة صناعية عاملة، وشهدت ضخ حوالى ١٨ مليار دولار جنيها لأعمال البنية التحتية والطرق وتحسين التربة بشرق بورسعيد، لافتا إلى وجود ٥ أنفاق ومجموعة من المعابر تحقق سهولة تداول البضائع .

وأكد المحافظ أنه يجرى حاليا تجهيز ٢٠ كم٢ شرق بورسعيد لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة، وتوفر ٨٠ ألف فرصة عمل، لافتا أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد إحدى المناطق الواعدة والمؤهلة والمتكاملة لوجيستيآ وصناعيآ تخدم البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطور الصناعى يقدم كافة احتياجات المستثمر من البنية التحتية وتقدم الدعم المتواصل لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمر بشرق بورسعيد، في إطار تحقيق أهداف المشروع وهو خلق فرص استثمارية في قطاعات صناعية وبحرية ولوجيستية بالمنطقة .

وأشار المحافظ لوجود نموذجين من المصانع العالمية بشرق بورسعيد وهما مصنع الأدوية ومصنع إنتاج الجلود والأحذية، واللذان يساهمان في رفع اسم مصر عاليآ في المجال الصناعى، موضحا أن الهدف الأساسى من عقد المنتدى الاقتصادي هو تسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بما يساهم في تنمية المنطقة على غرار غرب وجنوب بورسعيد، ويحقق الاستغلال الأمثل لإمكانات المنطقة وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجى والموارد المتاحة بشرق بورسعيد .