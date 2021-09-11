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مران اليوم: تدريبات تأهيلية للاعبين.. ومشاركة عبدالشافي

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مران الزمالك اليوم: تدريبات تأهيلية للاعبين.. ومشاركة عبدالشافي مران اليوم: تدريبات تأهيلية للاعبين.. ومشاركة عبدالشافي

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم السبت تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وشارك محمد عبدالشافي الظهير الأيسر، في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد فترة الراحة التي حصل عليها.

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين الدوليين راحة حتى يوم ١٤ سبتمبر الحالي قبل الانتظام في التدريبات.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الجاري استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.

المصرى اليوم

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