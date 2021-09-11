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مران اليوم: عودة مروان حمدي.. وتدريبات بدنية للاعبين

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مران الزمالك اليوم: عودة مروان حمدي.. وتدريبات بدنية للاعبين مران اليوم: عودة مروان حمدي.. وتدريبات بدنية للاعبين

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شارك مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي في التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وذلك بعدما حصل على راحة من تدريب الفريق أمس.

وركز الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية في بداية التدريب، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، الإشراف على هذه التدريبات البدنية.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

المصرى اليوم

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