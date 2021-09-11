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صورة صادمة لـ«نداء شرارة» تكشف تعرضها للاعتداء والضرب (التفاصيل)

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صورة صادمة لـ«نداء شرارة» تكشف تعرضها للاعتداء والضرب (التفاصيل) صورة صادمة لـ«نداء شرارة» تكشف تعرضها للاعتداء والضرب (التفاصيل)

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نشرت المطربة الأردنية نداء شرارة، صورة يبدو عليها تعرضها لإصابة بالغة في الوجه، واعتداءات بالضرب.

وقالت «نداء»، عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، «هاد ميكب وهاي صورة من حملة ١٦ يوم للعنف ضد المرأة، المهم كلنا بنعرف طبعا مدى تأثير التعنيف الجسدي، وأد إيه مؤلم وهو فعل غير إنساني، مرفوض بكل الأشكال.. بس عمرنا فكرنا بالتعنيف اللفظي؟، ومدى تأثير الكلمة نفسيًا أد إيه ممكن يكون فيها قمع وتجريح وتقليل، يعني كتير بسمع عن سيدات بتكون تشكي من زوجها بسألوها بمد إيده عليكي بتقلهم لا بقولوها طيب هو كويس».

وأضافت: «بس فكرة إنو مش بيمد إيده عليها هذا لا يبرئه، إذا كان كلامه فيه تقليل للست، من وجهة نظري اللين في الكلمة أهم من قصص كتير، وعلى فكرة فيه سيدات بتعنف سيدات لفظيا، الموضوع مش بس الرجل عشان نكون واضحين، احكولي إيه رأيكم في الموضوع ده».

المصرى اليوم

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