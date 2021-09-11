لماذا لم يرتدي رونالدو شارة قيادة مانشستر يوناتيد أمام نيوكاسل؟.. «ماجواير القائد»

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أثارت لقطة عدم ارتداء كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يوناتيد، شارة قيادة الشياطين الحمر أمام فريق نيوكاسل، الجدل، خاصة أن اللاعب هو الأقدم بين لاعبي الفريق.

وعاد رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد غياب 12 عامًا.

مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدورى الإنجليزى الممتاز

وظهر هاري ماجواير، كقائد للفريق خلال مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، ليثير تساؤلات عديدة، عن سر ارتداء ماجواير شارة قيادة مانشستر يوناتيد بدلًا من رونالدو.

تصريحات جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر في السابق، كشفت عن قائد فريق مانشتستر يونايتد خلال الموسم الجاري.

اليونايتد تحت قيادة سولشاير لا يعتمد على نظام الأقدمية بالنسبة لشارة الفريق، وارتداها أكثر من لاعب خلال الموسم الماضي.

سولشاير قال في تصريحات خلال الموسم المنقضي، إن هاري ماجواير سيكون القائد الجديد لمانشستر يونايتد.

المدافع الدولي الإنجليزارتدى شارة قيادة يونايتد في الموسم الماضي بعد رحيل القائد السابق أشلي يونج وأكد بعدها المدير الفني النرويجي أن ماجواير سيصبح قائد الفريق بصفة دائمة.

وقال سولشاير وقتها: «لقد ارتدى ماجواير شارة قيادة الفريق في العديد من المباريات هذا الموسم، وقررنا أن يكون القائد الجديد بعد رحيل يونج».

بالإضافة لماجواير، تولى ديفيد دي خيا وأكسيل توانزيبي ونيمانيا ماتيتش وماركوس راشفورد قيادة يونايتد في بعض المباريات هذا الموسم، كما ارتدى جيسي لينجارد شارة قيادة الفريق للمرة الأولى في مسيرته في مباراة الشياطين الحمر ضد أستانا في بطولة الدوري الأوروبي، والتي اختار لها سولشاير تشكيلًا أغلبه من العناصر الشابة.

وعلى الرغم من مرور أقل من ستة أشهر وقتها على انضمام ماجواير لصفوف يونايتد، أوضح المدير الفني النرويجي أن المدافع البالغ من العمر 26 عامًا أثبت جدارته بارتداء شارة القيادة.

وشرح سولشاير سبب اختياره ماجواير «لقد أظهر شخصية قيادية منذ يومه الأول هنا، وهذا ليس أمرًا مفاجئًا، ولكنه مثير للإعجاب؛ لذلك قررنا أن يصبح قائد الفريق بصفة دائمة».

أضاف: «هاري يمتلك جميع المقومات والصفات الشخصية التي تؤهله لكي يصبح قائدًا للفريق، ولقد قام بعمل قيادي كبير منذ قدومه إلى يونايتد، خاصة مع اللاعبين الشباب».

واستطاع رونالدو تسجيل هدفين في أول مشاركة له مع اليونايتد في شباك نيوكاسل.

هدف رونالدو الأول جاء في الدقيقة 46 من الشوط الأول بعد متابعة رائعة لتسديدة على حارس نيوكاسل، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 64 من الشوط الثاني بعد إنطلاقة مميزة وسدد الكرة بين أقدام حارس نيوكاسل.