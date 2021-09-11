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علاج 1200 مواطنًا في قافلة طبية بمركز الفشن

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علاج 1200 مواطنًا في قافلة طبية بمركز الفشن علاج 1200 مواطنًا في قافلة طبية بمركز الفشن

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة«.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الحيبة مركز الفشن على مدار«الأربعاء والخميس 8 و9 الشهر الجاري»مكونة من 6عيادات في 6 تخصصات (الباطنة، الأطفال ،الجراحة،النساء،الجلدية ،تنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1200 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 72،معمل طفيليات 33،حالات الأشعة 19،استصدار 26 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل 2 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 17حالة.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 93مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي،،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 104مواطنا.

المصرى اليوم

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