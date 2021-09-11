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رسميًا.. انتقال ثنائي الاتحاد السكندري إلى فيوتشر

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رسميًا.. انتقال ثنائي الاتحاد السكندري إلى فيوتشر رسميًا.. انتقال ثنائي الاتحاد السكندري إلى فيوتشر

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وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي، على انتقال الظهير الأيمن محمود شعبان والمدافع محمود رزق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي فيوتشر إف سى الصاعد حديثاً للدورى الممتاز وقبول العرض المالي لانتقالهما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء انتقال اللاعبين لصفوف نادى فيوتشر إف سى بعد الاطلاع على الرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة وموافقتهما على انتقال اللاعبين.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو والغاني بنجامين بواتنج.

المصرى اليوم

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