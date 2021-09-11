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أزمة بين هاني شاكر ومدحت العدل

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أزمة بين هاني شاكر ومدحت العدل أزمة بين هاني شاكر ومدحت العدل

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ينعقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين لبحث الأزمة المتفاقمة التي تثيرها جمعية الملحنين والمؤلفين برئاسة مدحت العدل والرقابة الفنية على المصنفات بعد فشل كل المداولات والاجتماعات مع الرقابة على المصنفات بعدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـDG والأجانب غير مستحقة وعلى غير صحيح القانون وسوف يتوجه إلى مقر النقابة المتعهدين والعازفين ومشغلي DG الذين تم التحصيل منهم ومعهم الإيصالات الدالة على التحصيل.

وسوف ينعقد المجلس برئاسة النقيب لإنهاء الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وطرق كل السبل للحفاظ على أعضاء النقابة والمنتمين لها والحفاظ على لإيرادات النقابة حتي تستطيع الاضطلاع بمهامها الخدمية من معاشات وعلاج وإعانات وغيره.

المصرى اليوم

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