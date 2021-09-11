محافظ بني سويف : تعاملنا مع 2600 شكوى على السوشيال ميديا

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تم خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 28/7/2021 التعامل والاستجابة حيال 2605 شكوى واردة عن طريق الصفحات التواصل الاجتماعي، والتي يقوم برصدها فريق الرصد والمتابعة والسوشيال ميديا بقطاع الإعلام بديوان عام المحافظة الذين تم تدريبهم وتأهيلهم في المجال.

جاء ذلك خلال التقرير، الذي عرضه مدير الإعلام سعيد رمضان،وتضمن بيانات تفصيلية عن نوعية الشكاوى وإحصائية بها والإجراءات المنفذة حيالها وآليات المتابعة لخط سير الشكاوى بداية من الحصول على توجيه المحافظ للجهات المختصة مرورا بإرسالها للجهات المعنية عن طريق خطابات رسمية والواتس آب والفاكس.

وتضمن التقرير الإشارة إلى نتائج تكليفات المحافظ للإدارة العامة للمتابعة بالتوجه الميداني لمعاينة المشكلات والشكاوى على الطبيعة وإعداد تقارير تفصيلية عنها والحلول الممكنة وآليات تنفيذها كخطوة نوعية أخرى تضاف لمنظومة الشكاوى وتدفع بجهود البوابة الموحدة لمنظومة الشكاوى الحكومية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.