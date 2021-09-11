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إقامة أول معرض للكتاب في بني سويف بالتعاون مع الغرفة التجارية واتحاد الناشرين

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إقامة أول معرض للكتاب في بني سويف بالتعاون مع الغرفة التجارية واتحاد الناشرين إقامة أول معرض للكتاب في بني سويف بالتعاون مع الغرفة التجارية واتحاد الناشرين

التقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف بفريق عمل الإعداد لإقامة أول معرض للكتاب بالمحافظة، الذي يجرى الإعداد له ليكون على غرار معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتعاون بين الغرفة التجارية وهيئة قصور الثقافة واتحاد الناشرين المصريين.

حضر اللقاء كل من :نهى الحميلي رئيس لجنة المعارض بالغرفة التجارية «عضو مجلس النواب السابق»، أحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أحمد رشاد رئيس لجنة العلاقات العامة والتسويق، ممدوح على رئيس لجنة النشاط الاجتماعي بالغرفة التجارية، وأسامة شتات رئيس لجنة الملكية الفكرية.

واستعرض فريق العمل محتويات دراسة المشروع والمحاور الثقافية التي يتم العمل من خلالها واستهداف كافة الفئات المجتمعية والأهداف العامة التي يستهدفها المشروع، الذي يتم تنفيذه لأول مرة برعاية وتوجيهات المحافظ، لوضع منظومة عمل تسمح بالتفكير خارج الصندوق والعمل غير التقليدي.

وأوضحت نهى الحميلي، تنفيذ ذلك بإشراف من حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية، وذلك في إطار دعم الغرفة المجتمعي لجهود المحافظة التنموية تحت قيادة السيد الدكتور المحافظ محمد هاني غنيم، حيث سيتم إقامة المعرض بقصر ثقافة شرق النيل، ويمثل ذلك دعماً مميزاً للمشروع الذي تقدمه الدولة للدفع بالجهود الثقافية والتوعوية في مختلف المجالات

وأكدت «الحميلي»، أنه من المقرر إقامة المعرض خلال أكتوبر القادم،وذلك بحضور محافظ بني سويف والعديد من ممثلى الجهات المختصة وكذا الأطراف المشاركة مثل اتحاد الناشرين المصريين والهيئة العامة لقصور الثقافة والجامعات والنقابات المتعددة والمجتمع المدني وغيرها

المصرى اليوم

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