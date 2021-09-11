"قضايا المرأة" ترحب بتصريحات الرئيس الخاصة بقانون الأحوال الشخصية وتقدم مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية

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رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في بيان لها اليوم بتصريحات السيد رئيس الجمهورية بمؤتمر استراتيجية حقوق الإنسان المنعقد اليوم ١١ سبتمبر الجاري، فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، حيث أكد الرئيس خلال مداخلته على أنه يجب أن أي قانون يتم إصداره يكون في مصلحة المواطنين، خاصة قانون الأحوال الشخصية، كما أكد على ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا.

وطالبت المؤسسة في بيانها من الحكومة سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به للبرلمان خلال الأشهر الماضية نظرا لأنه لا يتفق مع الطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية خلال كلمته اليوم.

وطالبت المؤسسة أن يتم صياغة قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة التي صدقت عليها مصر وملاحظات لجنة السيداو وتوصيات الإستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها مصر وأن يكون قائما على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وأن يكون صياغة المقترح بالشراكة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية وأن يتم طرحه للحوار المجتمعي ومشاركة كافة أطياف المجتمع.