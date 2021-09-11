"أمانة الشمالية" تضبط 22 مخالفة للإجراءات الاحترازية في رفحاء

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البلدية نفّذت أكثر من 900 زيارة رقابية على مدار أسبوع

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة رفحاء- خلال أسبوع، أكثر من 900 زيارة رقابية؛ مما أسفر عن ضبط 22 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بأنظمة البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت بلدية محافظة رفحاء استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، لمتابعة تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في المحافظة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية وأنظمة البلدية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.