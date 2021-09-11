بالصور.. "أمير مكة" يرعى الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن ويتوج الفائزين

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بحضور عدد من الأمراء والشيوخ والمسؤولين والضيوف

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم السبت، أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة - ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن - وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن، وبحضور عدد من الأمراء والشيوخ والمسؤولين ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.