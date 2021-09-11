"تعظيم البلد الحرام" يطلق "مبادرة روح التطوع 3"

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لإبراز التميز المكي في العالم الرقمي

أطلق مشروع تعظيم البلد الحرام، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ممثلًا في وحدة العمل التطوعي، برنامج هاجر النسائي "مبادرة روح التطوع"، في نسختها الثالثة، التي تستهدف فتيات مكة المتطوعات.

وقالت مديرة وحدة التطوع ببرنامج هاجر، د.ابتسام بنت عبدالقادر استنبولي: إن مبادرة روح التطوع تتمحور فكرتها حول استثمار التحول الرقمي لإبراز التميز المكي من خلال المبادرة الافتراضية الأولى للمتطوعات، وتُعنى بالذاكرة التاريخية والأبعاد القيمية والاقتصادية لمكة المكرمة، ومدى أثرها في خدمة مكة وقاصديها.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في أن تكون مكة المكرمة نموذجًا في العالم الرقمي وإلى إثراء المحتوى الرقمي بمخرجات معرفية رقمية تساهم في تنمية البيئة المكية، كما تسعى إلى تشجيع التواصل الاجتماعي بين الفِرَق التطوعية والأفراد بطرق علمية ممنهجة.

وقالت إن مجالات المبادرة تَضَمّنت تنمية الاقتصاد المعرفي والمالي للبيئة المكية، بإحداث حراك مجتمعي وتفعيل مشاركة الفِرَق التطوعية، بمختلف التخصصات في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.

وبرعاية من وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات، الدكتورة وردة بنت عبدالله الأسمري، نظم حفل تدشين مبادرة روح التطوع، بحضور مساعد الرئيس للشؤون النسائية المكلف، ومستشار الرئيس العام بالمسجد الحرام، د.فاطمة بنت زيد الرشود، ومديرة وحدة ارتقاء والشراكات المجتمعية بإدارة التعليم، بدرية الغامدي، ومشرفة وحدة التطوع والتمكين بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، نائبة مساعدة مدير المركز، وفاء الغامدي، وبمشاركة نائب الأمين العام بجمعية مراكز الأحياء بمكة، د.عبدالرحمن بن حمود الغامدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية، د.أيمن عبدالرحمن الرحيلي.

ونوّهت بأن التسجيل في المبادرة ما زال متاحًا للمتطوعات عبر منصة "روح التطوع 3" من خلال الرابط التالي: https://mubadiroun.com/charity/public/

واختتم الحفل برنامجه بجولة ميدانية للحضور على معرض جمعية مراكز الأحياء بمكة ومشروع تعظيم البلد الحرام للتعرف على أبرز ما تم من منجزات في إطار خدمة الإنسان وتنمية المكان.