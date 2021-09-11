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"العقيلي" يتوج  لاعب الصفا "آل نصفان" بلقب الإسكواش

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توج الدكتور عادل العقيلي رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش اللاعب محمد آل نصفان لاعب إسكواش نادي الصفا بلقب البطولة التصنيفية تحت 15عاماً والتي أقيمت منافساتها على ملاعب نادي الرياض واختتمت اليوم.
وتسلم محمد آل نصفان كأس البطولة البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، فيما حصل ياسر آل عباس لاعب نادي الاتفاق على المركز الثاني وتسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، وجاء في المرتبة الثالثة محمد آل عواد لاعب نادي الصفا، حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وحل في المرتبة الرابعة سالم المولد لاعب نادي الوحدة حيث تسلم مكافأة مالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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