أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسمم 51 مواطنًا في "بقعاء حائل".. تعرّف على التفاصيل

Print
تسمم 51 مواطنًا في "بقعاء حائل".. تعرّف على التفاصيل تسمم 51 مواطنًا في "بقعاء حائل".. تعرّف على التفاصيل
أمير المنطقة يطمئن على الحالات.. والصحة اتخذت اللازم

تسمم 51 مواطنًا في

تابع الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، الحالات الصحية لـ ٥١ مواطناً بمحافظة‫ بقعاء على مسافة ١٠٠ كلم، بعدما تعرضوا لتسمم غذائي من أحد المطاعم بالمحافظة.

وكانت مستشفى بقعاء قد تلقى مواطنين، تعرضوا لحالات تسمم تبين أن سببها تناولهم وجبات من أحد المطاعم بالمحافظة، وتم إبلاغ

بلدية المحافظة، التي قامت فوراً بإغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

جدير ذكره، أن ٣٢ حالة غادرت المستشفى، فيما بقي ١٩ حالة تحت الملاحظة، وحالتهم الصحية مستقرة.

وقالت "صحة حائل" ‫عبر تغريدة في حسابها على تويتر، إنها تشارك ضمن الجهات ذات العلاقة بإغلاق مطعم بمحافظة بقعاء بعد حدوث حالات تسمم غذائي.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين، بالتعاون مع تجمع حائل الصحي بمستشفى بقعاء العام، مؤكدة أن حالتهم مستقرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا