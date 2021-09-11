«ثقافة الشيوخ»: «إستراتيجية حقوق الإنسان» دستور إنساني جديد.. ومستعدون لإصدار تشريعات جديدة لتفعيلها

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قال النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والدوله المصرية في إقرار دستور إنساني جديد في الجمهورية الجديدة، وتعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنه وتوفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجيه وطنيه لحقوق الإنسان.

واضاف«الدابي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلانه عام 2022 عام المجتمع المدني تأكيد على دعم مصر لمبادئ حقوق الإنسان العالمية ووفاء بالتزاماتها الدوليه ودعوة إلى كل الدول إلى تبني معطيات العمل الانساني بإقرار وتعميم لحقوق الإنسان في كافة المجالات.

وتابع أن السلطة التشريعية بجناحيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ جاهزون لتعظيم دور الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان بإستكمال إقرار عدد من التشريعات والقوانين الحاكمه اللازمه لأداء افضل وممارسته حقيقه وفعاله لحقوق الإنسان في الدولة المصرية.

وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الانسانيه مؤكدا أن المشاركة السياسيه برهنت على جديه الدولة المصريه في النهوض بحقوق الإنسان وتم ترجمته في حقوق الممارسه السياسيه الديمقراطيه.