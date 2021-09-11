محافظ كفر الشيخ يتفقد طريق دسوق المزدوج

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الأعمال الجارية في إنشاء المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، بطول10 كيلو، بتكلفة تبلغ مليارًا و26 مليون جنيه بالتنسيق مع هيئة الطرق، مشيرًا أنه يتم تنفيذ الطريق على 3 مراحل بـ 3 قطاعات، بالإضافة إلى إنشاء الأنفاق والكباري السطحية، مشدداً على سرعة الانتهاء من الطريق، لتيسير الحركة المرورية بين كفر الشيخ ودسوق، وشبكة الطرق المتصلة بالطريق.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يُعد محورا رئيسيًا موازيًا للطريق الدولي الساحلي، ضمن الشبكة القومية للطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ، لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه أهم مشروعات البنية الأساسية لربط طرق محافظة كفر الشيخ بالمحافظات المجاورة وطريق كفر الشيخ طنطا، وكفر الشيخ المحلة، وكفر الشيخ البرلس، وكفر الشيخ دمنهور.

يذكر أن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، يربط بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق بطريق حر ضمن المسار المقترح «المحلة- كفر الشيخ-دسوق-فوه» ومن مدينة فوة شمالا للربط بالطريق الدولي الساحلي عبر محور أبوالروس، وجنوبا للربط بمدينة دمنهور عبر محور الليثى، ومنه للربط بالطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مرورا بحوش عيسى، مما يسهل الربط والحركة المرورية، وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات «الغربية وكفر الشيخ والبحيرة» مما يقلل زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام.

والمرحلة الأولى من الطريق المزدوج بطول 10كم، تتضمن الأعمال، 12 كوبرى علوى، بالإضافة إلى استكمال كوبرى قائم، و9 أنفاق بتكلفة مليار و26 مليونا و898 ألف جنيه، ونسبة تنفيذ المشروع 72%، والكباري الجاري إنشاؤها «مصرف 8» ج1، وترعة محلة القصب، وكوبرى مصرف محلة القصب، وكوبرى ملاك التربية، وكوبرى ترعة الروينة، وكوبرى مدخل عزبة السنين، وكوبرى ترعة العمرية «محلج القطن»، وكوبرى مصرف 8«ج3”، ومصرف 8»ج4”، وترعة الصفتي، ومصرف 8«ج5”، وكوبرى مدخل صندلا، وكوبرى مدخل الغرابلي، وجارى إقامة 9 أنفاق:»ترعة حوض كشك ومدق العطارين، وملك الحدود، وملاك دعابس، وترعة الختمة، ومدق ترابي، وترعة الهوارى، ومدق ترابى ومخل عزبة لبيب«.

والطريق محور خدمي يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، حيث يسهل الربط والحركة المرورية وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام، ويتابع المهندس أحمد سامى أنور، مهندس المشروع، وإيهاب وهدان والمهندس خالد عثمان بالشركة المنفذة أعمال الإنشاءات.