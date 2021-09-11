رئيس مدينة بيلا يقود حملات النظافة والتجميل بالمدينة والقرى التابعة

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تمكنت حملة مكبرة بمركز ومدينة بيلا، اليوم السبت ، من مسح وتمهيد عدد من الشوارع والطرق بمدينة بيلا منها مداخل مدينة بيلا طريق المنصورة والمداخل المؤدية إلي قري حازق والجرايدة وإبشان، بالجليدر ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية.

كما قامت الحملة بمتابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار بمداخل مدينة بيلا، وكذلك رفع جميع حاويات القمامة من الشوارع والميادين، مما لاقى استحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات بالمدينة.

وشدد رئيس مدينة بيلا، خلال الحملة على مسؤلي قسم الإشغالات والنظافة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وألا تقتصر الحملات على الشوارع الرئيسية فقط، وأن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول، مؤكداً على أن حملات النظافة مستمرة بجميع شوارع المركز والمدينة للوصول للمستوى الجمالي اللائق.

وتزامنًا مع تلك الحملة، واصلت الوحدات المحلية بمركز بيلا، تحت إشراف رؤساء القري، تكثيف جهودها للارتقاء بمنظومة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القري.

ففي قرية روس الفرخ، قامت الوحدة المحلية بحملة نظافة بالقرية وتوابعها، بجانب صيانة كشافات الإنارة وشد أسلاك الكهرباء بالقرية، بينما نفذت الوحدة المحلية لقرية حازق، حملة نظافة استهدفت شوارع القرية ومداخلها، بالإضافة إلي إجراء أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالقرية، وتابع رئيس قرية الجرايدة أعمال سحب المياه نتيجة كسر ماسوره رئيسيه بجوار مجمع المدارس بالقرية، بجانب متابعته لأعمال النظافة اليومية بشوارع القرية.

وكثفت الوحدة المحلية لقرية الشطوط، حملاتها اليومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية وتوابعها، حيث تابع رئيس القرية أعمال حملة تعقيم وتطهير خزانات المياه بمدارس القرية وتوابعها التي تنفذها منطقة مياه الشرب ببيلا، حفاظًا علي صحة وسلامة التلاميذ، واستعدادا للعام الدراسي الجديد، بجانب الإشراف علي أعمال صيانة كشافات الإنارة بمدخل القرية باتجاه الوحدة الصحية بالقرية، بجانب متابعة حملة النظافة الدورية، والمرور علي مدرسة الشطوط الثانوية، للتأكد من جاهزيتها ومتابعة غرفة العزل بها، في إطار الإستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وقام رئيس قرية الحوة، بالإشراف الميداني علي حملات النظافة بالقرية وتوابعها، ونقل القمامة إلي المقلب الوسيط بالقرية، بجانب المرور علي عدد من المنشآت الحكومية منها «مركز شباب القرية ومكتب التموين ومدرسة الإعدادية»، لمتابعة انتظام العمل بهم ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وجاهزية المدرسة للعام الدراسي الجديد.

وواصلت الوحدة المحلية لقرية إبشان، أعمال النظافة الدورية التي استهدفت رفع مخلفات القمامة من الشوارع ونقلها للمقلب الوسيط بالقرية، بجانب إشراف رئيس القرية ميدانيًا علي أعمال تبطين وتأهيل ترعة «سرس» بالقرية، بالإضافة إلي تسوية وتمهيد عدد من مداخل القرية.